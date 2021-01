DEIQUISITOR: EP im Gepäck

Das dänische Death-Metal-Trio DEIQUISITOR kündigt für den 05.02.2021 eine neue EP an. Das sechs Tracks umfassende Werk trägt den Titel "Humanoid". Einen Ersten Eindruck vermittelt der Song 'Empyrean Lifeform'.

Die Tracklist liest sich insgesamt wie folgt:

1. World in Flames

2. Autonomous Warfare

3. Below the Frozen Tundra

4. Empyrean Lifeform

5. Dictate the Believers

6. Blinded by Wisdom