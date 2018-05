DELTA METAL MEETING 2019: Termin steht

In Mannheim wird am 13. April 2019 zum zweiten Mal das DELTA METAL MEETING im MS Connexion Complex stattfinden. Laut Infromation des Veranstalters wird Wert gelegt auf "eine Bühne, eine sorgfältige Auswahl an Bands, ein familiäres Gelände, einen hochwertigen Metal-Markt mit hochkarätiger CD-Börse, einer qualitativ anspruchsvolleren Food Area und genügend Platz für Chill Out". Das hebt sich aber wohltuend von den "mehr Bühnen - mehr Bands - rund um die Uhr-Krach"-Festivals ab, finde ich. Zwar ist noch keine Band bekannt, aber es gibt bereits Tickets für 49,50 Euro zuzüglich Gebühren bei Adticket.



Quelle: Rosenheim Rocks Redakteur: Frank Jaeger Tags: delta metal meeting 2019