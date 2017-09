Die Gothic Metaller DEMISED aus Spanien haben ihr erstes Album "A Warm Place to Stay" gerade bei Wormholedeath veröffentlicht, da legen sie mit einem Video zu dem Lied 'Fractured And Ashes' nach. Bestellen kann man das Album im Aural Music Web Store. Her ist das Video: Youtube.

