Aus Montreal stammt dieser Fünfer, der 2015 seine Debüt-EP veröffentlichte. Nun steht neues Material bereit. Mit 'Fixated' wird nämlich das neue Album "Life In The City" angekündigt, das am 24.04.2020 erscheinen wird.

Quelle: Asher Media Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: demise of the crown neues album montreal kanada powermetalde april 2020