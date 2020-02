Die Glowing-Ember-Festivals starten am 29.02.2020 in Oberhausen!

Die Glowing-Ember-Festivals beginnen am 29.02.2020 im Helvete-Club in Oberhausen (Friedrich-Karl-Str. 63, 46045 Oberhausen). Die von Nauntown Music veranstaltete Festival-Tour führt durch sieben verschiedene Bundeländer mit wechselndem Line Up. Im Helvete stehen folgende Bands auf der Bühen: CALL OF CHARON, [SOON], WHY AMNESIA, STRANGE WITHIN und MAVORT.



Einlass ist um 19:00, Beginn um 19:30, Tickets gibt es für 19€ an der Abendkasse.



Weitere Infos gibt es auf https://www.facebook.com/glowingemberfestivals

Quelle: Nauntown Music Redakteur: Erika Becker Tags: glowing ember festival festivals 2020 soon call of charon why amnesia strange within mavort