DEMONS AND WIZARDS: Beide Alben werden neu veröffentlicht

Zwei Klassiker des würfeligen Power Metals haben den Weg in den Nuclear Blast-Stall gefunden und werden am 7. Juni neu und in neu abgemischter Form veröffentlicht werden. Dabei wird das selbstbetitelte Debüt mit diesen beiden Bonustracks:

The Whistler - Alternate Version

Heaven Denies - Demo

Und das zweite Album "Touched By The Crimson King" sogar mit einer kompletten Bonus-Scheibe aufgewertet werden, die das hier enthalten wird:

Terror Train - Demo

Beneath These Waves - Demo

Seize the Day - Demo

Spatial Architects - Demo

Down Where I Am - Demo

The Gunslinger - Demo

Until She Comes - Demo

Love's Tragedy Asunder

Crimson King - Demo

Vorbestellungen für CDs und verschiedene Vinyl-Varianten nimmt der Nuclear Blast Shop entgegen.