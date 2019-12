DEMONS & WIZARDS: Drittes Album im Februar

Bereits auf ihrer Tour in diesem Jahr haben Hansi Kürsch und Jon Schaffer vermehrt Andeutungen gemacht und nun ist es auch endlich bestätigt: Das schlicht "III" betitelte dritte Album ihres gemeinsamen Projektes DEMONS & WIZARDS wird ab dem 21. Februar 2020 in den Regalen stehen!

Laut Hansi Kürsch soll die Scheibe das bisher kompletteste Werk im Backkatalog des Nebenprojektes der beiden BLIND GUARDIAN und ICED EARTH-Musiker sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die 65 Minuten bringen werden.

Die Tracklist der Scheibe wird wie folgt aussehen:

01. Diabolic

02. Invincible

03. Wolves In Winter

04. Final Warning

05. Timeless Spirit

06. Dark Side Of Her Majesty

07. Midas Disease

08. New Dawn

09. Universal Truth

10. Split

11. Children Of Cain