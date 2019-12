SUMMER BREEZE 2020: Weitere Bands

Neu hinzugekommen sind FIDDLER'S GREEN, CATTLE DECAPITATION, THE OKLAHOMA KID, WOLVES IN THE THRONE ROOM, GOD IS AN ASTRONAUT und INFECTED RAIN. Für jeden etwas dabei, oder? Hier ist das gesamte bisher bekannte Billing:

CATTLE DECAPITATION, DARK FUNERAL, FIDDLER'S GREEN, FROG LEAP, GOD IS AN ASTRONAUT, INFECTED RAIN, JINJER, OPETH, SALTATIO MORTIS, THE OKLAHOMA KID, WARDRUNA, WHILE SHE SLEEPS, WOLVES IN THE THRONE ROOM

Tickets für das Festival, das noch über 100 weitere Bands bekannt geben wird, kosten aktuell 129 Euro für das E-Ticket und 132 Euro für das Hardticket im Summer Breeze Ticketshop für vier tolle Tage im metallischen Sommer Süddeutschlands!