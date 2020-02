DEMONS & WIZARDS besingen kalte Wölfe

Das neue Album "III" steht in den Startlöchern und wird am 21. Februar die Ohren der Welt beehren. Daraus gibt es mit 'Wolves In Winter' das zweite Lied zu hören: Youtube.

Quelle: Century Media Redakteur: Frank Jaeger Tags: demons wizards iii wolves in winter

Das Album wird als deluxe vinyl artbook, 2CD artbook, gatefold LP und CD digipak veröffentlicht werden und kann bei Century Media bereits vorbestellt werden