DEMON: Soundtrack zum Online-Game mit neuem Song

Zu dem Slot Games "The Devil Rides Out" wird zeitgleich mit der Veröffentlichung des Spiels am 26. September auch das gleichnamige Album der britischen Band DEMON erscheinen, das die besten Lieder der ersten drei Alben "Night Of The Demon", "The Unexpected Guest" und "The Plague" vereinigt und mit dem titelgebenden neuen Stück veredelt werden wird. Hier ist die Trackliste:

1. Full Moon

2. Night Of The Demon

3. Deliver Us From Evil

4. Sign Of A Madman

5. One Helluva Night

6. Don't Break The Circle

7. The Plague

8. Get The Hell Outta Here

9. The Devil Rides Out

10. Beyond The Gates

11. Total Possession

Vorbestellungen für CD oder Vinyl, beides auch im Bundle mit T-Shirt, gibt es bei GMR Music.