DER WEG EINER FREIHEIT: Release-Show auf dem Summer Breeze

In diesem Jahr gibt es die ein oder andere Besonderheit in und um Dinkelsbühl, so auch die Show der deutschen Black Metaller DER WEG EINER FREIHEIT. Diese werden im Rahmen der Veröffentlichung ihrer neuen Platte "Finisterre" (VÖ: 25. August 2017) eine besondere Release-Show in ihrer "Nachbarschaft", auf dem Summer Breeze, spielen, so dass die Fans bereits eine Woche vor dem offiziellen Verkaufsstart in den Genuss der neuen Blast-Attacken kommen können. Doch nicht nur das: "Finisterre" wird am Season Of Mist-Stand sogar bereits eine Woche früher als überall sonst erhältlich sein!

Grund genug für alle Fans, sich derbe eins ins Fäustchen zu freuen. Und wer zu alledem noch ein Meet & Greet mit den vier Herren gewinnen will, der schaut einmal hier vorbei.

