DESERTED FEAR: Endlich ein neues Lebenszeichen der Thüringer Death-Metaller

Am 08.Februar 2019 erscheint via Century Media Records ein neues Album der Thüringer Death-Metaller DESERTED FEAR mit dem Titel "Drowned By Humanity". Von dieser Scheibe gibt es bereits vorab ein Video namens 'Welcome To Reality'. Viel Spaß damit. Youtube.

Quelle: Facebook Century Media Redakteur: Mahoni Ledl Tags: deserted fear drowned by humanity welcome to reality