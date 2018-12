IN MOTION mit vielen Gaststars

Der belgische Gitarrist Tom Tee, der einigen sicher von OSTROGOTH, THORIUM, NEO PROPHET und 23 ACEZ bekannt ist, wird am 22. Februar das Album "Thriving Force" seines neuen Projektes IN MOTION veröffentlichen. Mit dabei wird eine beeindruckende Phalanx an metallischen Gästen sein, nämlich David Davidson (REVOCATION), Björn Strid (Soilwork), Pierre "Shawter" Maille (DAGOBA), Jasper Daelman (ex-ANTI-ICON), Matthieu Romarin (UNEVEN STRUCTURE), Jeffrey Rademakers (SPARTAN), Mike Slembrouck (AFTER ALL, RIK PRIEM´S PRIME), Benny "Zors" Willaert (23 ACEZ, BLACK SNOW, GEMINI SEASON) und Sindre Nedland (IN VAIN). Als ersten Eindruck gibt es bereits einen Trailer: Youtube.

