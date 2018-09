DESERTFEST 2019: Erste Hochkaräter sind bestätigt

Vom 03.05.2019 bis zum 05.05.2019 findet in Berlin ein Treffen statt, was sich zu einer festen Größe in der Stoner Rock - Szene etabliert hat: Das Desertfest in Berlin. Die ersten Kracher sind heute bestätigt worden: John Mascis mit seinen WITCH, die wunderbaren Psychedelic Rocker von ALL THEM WITCHES, das bayrische Trio COLOUR HAZE mit seinen ausugernden Arrangements. die allseits beliebten EARTHLESS, sowie die Ausufer-Schweden von HÄLLAS und 24/7 DIVA HEAVEN aus Berlin.

Quelle: All Noir Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: desertfest berlin mai 2019 stoner rock doom hard rock witch all them witches colour haze earthless hÄllas 247 diva heaven sound of liberation