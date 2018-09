CHRIS CORNELL: Sehr umfangreiche Werkschau erscheint

Im Gedenken an den Sänger, dessen tragischer Tod im Mai 2017 großes Bedauern auslöste, wird am 16.11.2018 bei A&M ein sehr umfangreiches Medienpaket erscheinen. Es trägt den Namen "Chris Cornell" und enthält ein Best Of -Album mit 17 Stücken, eine limitierte Box mit 62 Stücken, in denen sich Soloarbeiten und Beiträge von SOUNDGARDEN, AUDIOSLAVE und TEMPLE OF THE DOG befinden, dazu eine Doppel-LP mit vielen Infos von Weggefährten.

Zusätzlich erscheint eine Super-Deluxe-Edition mit vier CDs, sieben LPs und einer DVD, auf der 24 Videos zu finden sind sowie auch ein von der Witwe Vicky Cornell autorisierter Fotoband. Und auch die Heimatstadt Seattle macht irgendwie mit: in naher Zukunft wird in der Stadt des Grunge eine offizielle Chris Cornell-Statue aufgestellt werden.

Als Vorgeschmack gibt es den bisher unveröffentlichgten Song 'When Bad Does Good' schon jetzt zu hören.