DESTRUCTION beim Party.San

Und wieder ein Zuwachs beim Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de – diesmal mit garantiertem Headliner-Status: DESTRUCTION beehren 2019 den Flugplatz Obermehler im Thüringischen Schlotheim! Als Teil des großen deutschen Thrash-Viergestirns bringen die Mannen um Frontmann Schmier etwas Abwechslung in die Scharen aus Death, Black und Grind. Der letzte Auftritt in Schlotheim ist zwar schon ein paar Jahre her, leiser sind die Südbadener aber sicher nicht geworden!



Das 25. Jubiläum des Party.San Metal Open Air steigt vom 8. bis 10. August 2019. Tickets gibt es bei Cudgel und weitere Informationen auf der Festival-Homepage.





Quelle: Party.San Metal Open Air Redakteur: Carsten Praeg