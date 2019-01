SCALD und MIRROR OF DECEPTION beim Hammer Of Doom

Soeben wurden die ersten beiden Bands für das nächste Hammer Of Doom Festival bekanntgegeben, das am 15. und 16.11. in der Posthalle Würzburg stattfinden wird. Und den Veranstaltern ist hier eine kleine Sensation gelungen, denn mit SCALD aus Russland steht eine absolute Kultband auf dem Billing. Die Truppe veröffentlichte 1996 den Klassiker "Will Of The Gods Is Great Power", ein Meilenstein des epischen Doom Metals und die verbliebenen 4 Originalmitglieder werden im November nun diesen Klassiker exklusiv live präsentieren. Da Originalsänger Agyl bereits verstorben ist, wird er durch Felipe von PROCESSION ersetzt, der bereits mit seiner Hauptband eine gelungene Coverversion des SCALD-Songs 'Nightsky' aufnahm. Doch auch die zweite Band kann sich mehr als sehen lassen, denn die schwäbischen Doom-Urgesteine MIRROR OF DECEPTION haben im letzten Jahr mit "The REstuary" eindrucksvoll bewiesen, dass sie immer noch zum besten gehören, was es hierzulande im Doom gibt.

Der Vorverkauf hat ab sofort begonnen und wir sehen uns dann alle im November in Würzburg!