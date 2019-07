DESTRUCTION mit Track-by-Track Video

Die Thrasher DESTRUCTION geben uns in Form eines ersten Track-by-Track Videos einen Vorgeschmack auf ihr anstehendes, 17. Studioalbum “Born to Perish”.



Lasst euch von der Band Genaueres zur Idee hinter diesen Songs verraten:



01. Born To Perish

02. Inspired By Death

03. Betrayal

04. Rotten

05. Filthy Wealth

06. Butchered For Life



Hier das Video:





