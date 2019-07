PYRACANDA - Comeback nach 27 Jahren

Was sich seit einigen Wochen langsam andeutete ist nun in trockenen Tüchern und offiziell bestätigt: Die Koblenzer Speed-Thrasher PYRACANDA sind 27 Jahre nach der Auflösung bzw. der auf den Ausstieg von Gitarrist Sven Fischer (wechselte zu RAGE und später zu SUB7EVEN) folgenden Umformung und Umbenennung der Band wieder am Start.

Vom Line-up der beiden Klassiker "Two Sides Of A Coin" (1990) und "Thorns" (1992) sind mit Sänger Hansi Muhs (Nefen), Bassist Dieter Wittbecker und Gitarrist Dennis Vaupel immerhin drei Bandmitglieder wieder am Start, ebenso mit an Bord ist Schlagzeuger Patrick Grün, der ebenfalls schon seit 1992 und auch zu ILEX- bzw. G.REIZZT-Zeiten mit den drei Erstgenannten zusammen gespielt hat. Vervollständigt wird das neue Line-up von Gitarrist Denis Schmidt, der zusammen mit Patrick auch bei CALIBAN aktiv ist.



Wie sich diversen Statements der Bandmitglieder entnehmen lässt, probt man schon für Konzerte im kommenden Jahr und schließt auch neues Material keineswegs aus. Außerdem soll, wie Dieter Wittbecker den Kollegen von bleeding4metal.de verraten hat, bei PYRACANDA ein musikalisches Reinheitsgebot gelten, und das heißt ganz klar, dass sich die alten Fans der Band auf Speed und Thrash-Metal klassischer Prägung einstellen dürfen, ganz egal, was die Musiker in der Zwischenzeit so alles stilistisch ausprobiert haben.



Sobald es Neuigkeiten zu den ersten Liveaktivitäten gibt, weden wir hierüber natürlich berichten.