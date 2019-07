DEVILDRIVER: Absage der geplanten Europatour

Für den Herbst hatte die kalifornische Band DEVILDRIVER eine Europatour geplant. Diese wurde nun abgesagt. Als Begründung werden seitens des Labels "unerwarte Umstände, die nicht in der Kontrolle der Band liegen" genannt. "Es bleibt keine andere Möglichkeit, als alle Shows abzusagen", so das Statement weiter.



Die Band hat in den letzten zwanzig Jahren noch nie eine Tour absagen müssen und ist darüber selbst nicht erfreut und bitten die Fans um Verständnis. Bereits erworbene Karten können an den jeweiligen Verkaufsstellen zurück gegeben werden. Weiterhin verspricht die Band 2020 eine erneute Tour durch Europa.



Folgende Termine sind von der Absage betroffen:



13.09.19 BE – Antwerp / Trix

14.09.19 DE – Hamburg / Logo

15.09.19 DE – Berlin / BiNuu

16.09.19 PL – Warsaw / Proxima

17.09.19 CZ – Prague / Futurum Music Bar

19.09.19 AT – Vienna / Arena

20.09.19 DE – Munich / Backstage Halle

21.09.19 CH – Pratteln / Z7

23.09.19 CH – Geneva / L’Usine

24.09.19 IT – Milan / Legend Club

25.09.19 IT – Rome / Orion

27.09.19 FR – Lyon / CCO

28.09.19 FR – Mulhouse / Le Noumatrouff

29.09.19 FR – Metz / Le Gueulard

30.09.19 FR – Paris / Petit Bain

01.10.19 FR – Toulouse / Le Metronum

03.10.19 ES – Barcelona / Razzmatazz 2

04.10.19 ES – Madrid / Independence

05.10.19 ES – Bormujos Seville / End Of Summer Open Air Fest

