DEVILLE und Schweine mit Hunden, Tourdates

So heißen nämlich sowohl das neue Album als auf das Lied, das in einem Live-Video unter die Musikinteressierten geballert wurde, 'Pigs With Dogs: Youtube.

Die Band wird ihren energetischen Stonerrock auch live auf die Bühne bringen:

8.3. Peter Weiss Haus, Rostock, DE

9.3. Bastard Club, Osnabrück, DE

10.3. Zauberberg, Passau, DE

11.3. FUGA, Bratislava, SV

12.3. Rockhaus, Salzburg, AU

13.3. Officine Sonore, Vercelli, IT

14.3. Rock n' Eat, Lyon, FR

15.3. KUFA, Lyss, CH

16.3. Café Albatross, Pisa, IT

17.3. Scumm, Pescara, IT

19.3. Stadtwerkstatt, Linz, AU

20.3. The Tube, Düsseldorf, DE

21.3. Sonic Ball Room, Köln, DE

22.3. Innocent, Hengelo, NL

23.3. De Engel, Den Helder, NL

Weitere Höreindrücke geben die bereits zuvor veröffentlichten Videos zu 'Lightbringer': Youtube.

und zu dem Lied 'Wrecked': Youtube.

sowie zu 'Cut It Loose': Youtube.