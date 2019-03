Easter Underground Metal Festival mit HELRUNAR , ARROGANZ und weitere Bands

Zu Ostern wird im thüringischen Neustadt/Orla im WOTUFA-Saal das Easter Underground Metal Festival 2019 stattfinden.



An den beiden Tagen werden folgende Bands auftreten:

HELRUNAR (D)

ROOT (CZ)

HORN (D)

SAXORIOR (D)

FAUNA (USA)

INTO COFFIN (D)

ARROGANZ (D)

FERNDAL (D)

AD CINEREM (D)

GATEWAY TO SELFDESTRUCTION (D)

REVEL IN FLESH (D)

ARCHAIC THORN (D)

EKPYROSIS (I)

FRAGMENTS OF UNBECOMING (D)

L'ACÉPHALE (USA)

BLUTECK (D)

ASKESIS (I)



Die komplette Runnung Order liest sich so:



Samstag 20.04.2019

14:00 - 15:00 Get In

15:00 - 15:40 BLUTECK

16:00 - 16:40 FRAGMENTS OF UNBECOMING

17:00 - 17:40 ARCHAIC THORN

18:00 - 18:45 GATEWAY TO SELFDESTRUCTION

19:05 - 19:55 AD CINEREM

20:15 - 21:05 ARROGANZ

21:25 - 22:40 ROOT

23:00 - 00:00 HORN

00:20 - 01:00 INTO COFFIN



Sonntag 21.04.2019

14:00 - 15:00 Get In

15:00 - 15:40 ASKESIS

16:00 - 16:40 L'ACÉPHALE

17:00 - 17:40 EKPYROSIS

18:00 - 18:45 REVEL IN FLESH

19:05 - 19:55 FERNDAL

20:15 - 21:15 SAXORIOR

21:35 - 22:50 HELRUNAR

23:10 - 00:00 FAUNA



Die 2-Tages-Tickets kosten im Vorverkauf 49,00 EUR+Gebühren. An der Abendkasse werden sie 59,00 EUR kosten. Die Tageskarten dann 35,00 EUR.

Quelle: https://www.facebook.com/RRKult Redakteur: Swen Reuter Tags: easter underground metal festival 2019 wotufa saal neustadt orla helrunar root horn saxorior fauna into coffin arroganz ferdal ad cinerem gateway to selfdestruction revel in flesh archaic thorn ekpyrosis framgments of unbecoming