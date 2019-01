DEVIL'S GUN: Zweite Single samt Video als Vorgeschmack auf das kommende Album

Bevor am 12. April "Sing For The Chaos", das neue Album der schwedischen Rocker von DEVIL'S GUN in die Läden kommt, hat die Band dieser Tage die zweite Single daraus ausgekoppelt.

'Tear Down The Wall' nennt sich die Nummer, zu der die Jungs auch ein Video gedreht haben:

Klingt vielversprechend, oder? Das war auch schon die erste Single 'Lights Out', die ebenso sofort zum Headbangen und Abgehen animierte:

Mal sehen, was die anderen acht Tracks von "Sing For The Chaos" können.

Die Titel bzw. die Tracklist lässt jedenfalls einiges erwarten:

01. Killer Machine

02. Tear Down The Wall

03. To The Devil

04. Lights Out

05. Sing For The Chaos

06. Electrical Shock

07. Queen Of Destruction

08. Alligator Fuckhouse

09. Bad To The Bone

10. On The Road

Quelle: Black Lodge Records Redakteur: Walter Scheurer