WACKEN OPEN AIR gewinnt den European Festival Award

Nachdem im September 2018 bereits der Helga-Award gewonnen werden konnte, der ausschließlich online abgefragt wurde, der das WACKEN OPEN AIR auf den deutschen Thron hievte, hat das norddeutsche Festival auch den europäischen Spitzenplatz eingeheimst, der neben einer Umfrage bei Fans auch von einer fachkundigen Jury vergeben wird. Thomas Jensen, einer der Veranstalter des Wacken Open Air, sagt: "Wir freuen uns sehr und sind stolz, mit dem prestigeträchtigen European Festival Award in der Kategorie 'Best Major Festival' ausgezeichnet worden zu sein. An dieser Stelle möchten wir nicht nur allen Mitarbeitern, Dienstleistern und Partnern danken, sondern vor allem auch den Fans und Bands, die uns Jahr für Jahr mit wertvollem Feedback versorgen und uns so helfen, das Festival weiter zu verbessern. Natürlich gebührt unser Dank auch allen, die dem Wacken Open Air ihre Stimme gegeben haben sowie der Jury für diese Anerkennung unserer Arbeit."

Das 2019er W:O:A war bereits nach vier Tagen ausverkauft trotz der großen möglichen Besucherzahl von 75000.