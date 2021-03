DEVILZ BY DEFINITION: EP samt Hörprobe

Von der kanadischen Thrash-Band DEVILZ BY DEFINITION soll am 20. April eine neue EP mit dem länglichen Titel "The Bitter Remains Of Human Consumption" erscheinen. Zu 'Peace By Piece' gibt es einen Texclip.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: devilz by definition the bitter remains of human consumption peace by piece