DEVIN TOWNSEND:

Das neue Album des musikalischen Tausendsassas wird unter dem Titel "Empath" am 29. März veröffentlicht werden und diese Lieder enthalten:

1. Castaway

2. Genesis

3. Spirits Will Collide

4. Evermore

5. Sprite

6. Hear Me

7. Why

8. Borderlands

9. Requiem

10. Singularity Part 1 – Adrift

11. Singularity Part 2 – I Am I

12. Singularity Part 3 – There Be Monsters

13. Singularity Part 4 – Curious Gods

14. Singularity Part 5 – Silicon Scientists

15. Singularity Part 6 – Here Comes The Sun

Das Album wird es als Doppel-CD im Digipak inklusive einer Bonus-CD, Standard-Jewel-Case-CD, Doppel-Vinyl+CD+Booklet und digital geben. Außerdem kündigte der Musiker an, eine 'An Evening With'-Tour durchzuführen, die eine akustische Show und eine Fragerunde mit Fans beinhalten wird:

04.04.2019 Berlin - Passionskirche

07.04.2019 München - Freiheiz (ausverkauft)

09.04.2019 Köln - Kulturkirche (ausverkauft)

10.04.2019 Hamburg - Gruenspan