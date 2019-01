HELEVORN mit Textvideo zum neuen Album

HELEVORN, Doom-Metal-Truppe aus Spanien, hat für den 23. Januar ihr neues Album "Aanamata" angekündigt. Bei YouTube ist vorab ein Textvideo zum Türöffner der Scheibe 'A Sail To Sanity' zu sehen. Hier sind Trackliste und Video:

1. A Sail To Sanity (5:25)

2. Goodbye, Hope (5:58)

3. Blackened Waves (5:26)

4. Aurora (7:24)

5. Forgotten Fields (5:44)

6. Nostrum Mare (Et deixo un pont de mar blava) (7:28)

7. Once Upon a War (5:55)

8. The Path to Puya (8:38)

9. La Sibil·la (5:05)