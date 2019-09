DEVIN TOWNSEND gibt seine Band bekannt

Mitte November geht es los mit der "Empath Tour". Hier kündigt der Meister selbst den Event an: Youtube.

Es werden sein:

Morgan Ågren - Schlagzeug

Mike Keneally - Gitarre

Markus Reuter - Gitarre

Diego Tejeida - Keyboards

Ché Aimee Dorval - Gitarre, Gesang

Nathan Navarro - Bass

Samantha & Anne Preis, Arabella Packford -Cjor

Hier sind die Tourdaten:

15th November – Salle Pleyel, Paris, France – SOLD OUT

16th November – Trix, Antwerp, Belgium – SOLD OUT

17th November – 013, Tilburg, Netherlands

18th November – Grünspan, Hamburg, Germany

20th November – Logomo, Turku, Finland

21st November – Cirkus, Helsinki, Finland

23rd November – Münchenbryggeriet, Stockholm, Sweden

24th November – Sentrum Scene, Oslo, Norway

25th November – Amager Bio, Copenhagen, Denmark

27th November – Astra, Berlin, Germany

28th November – Roxy, Prague, Czech Republic

29th November – A2, Wroclaw, Poland

30th November – Barba Negra, Budapest, Hungary

2nd December – Simm City, Wien, Austria

3rd December – X Tra, Zürich, Switzerland

6th December – Academy, Dublin, Ireland – SOLD OUT

7th December – Limelight, Belfast, UK

9th December – SWG3 Galvanisers, Glasgow, UK

10th December – Albert Hall, Manchester, UK

12th December – Roundhouse, London, UK

13th December – Rock City, Nottingham, UK