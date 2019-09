THE GRAND MAL: Stoner-Zwillinge schlagen wieder zu

Die Zwillinge Ryan und Elliot Cole sind einigen Szenisten vielleicht durch ihre Band DESERT STORM bekannt. Nun haben die ruppigen Geschwister aus Oxford beim Manchester Label APF Recordings einen Deal für ihre neue Band THE GRAND MAl an Land gezogen. Das erste gleichnamige Album der Band wird am 18.10.2019 erscheinen.

Das Titelstück gibt es bereits zum offenen Verzehr.

