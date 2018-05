DEW-SCENTED: Leider bald Geschichte!

Wie auf der Facebook-Seite der deutschen Thrash-Veterane zu lesen ist, wird die Band nach einer Abschiedstour, zu der noch weitere Dates hinzu kommen können, einen Schlussstrich unter das Kapitel DEW-SCENTED ziehen. Am 6.10. 2018 wird die Band dies final in ihrer Heimatstadt Walsrode gebührend zelebrieren. Wer die Band also ein letztes Mal sehen möchte, sollte sich einen der nachfolgenden Termine vormerken:



SA 23.06.2018 Protzen (Germany) - Protzen Open Air / Sold Out!

FR 24.08.2018 Nucknitz/Bautzen (Germany) - Nukstock Open Air

SA 25.08.2018 Wiernsheim (Germany) - Riedler Open Air

FR 05.10.2018 Paderborn (Germany) - Metal Inferno Festival

SA 06.10.2018 Walsrode (Germany) - JZ Mittendrin / Final Show!

Quelle: Band Redakteur: Holger Andrae Tags: dew-scented