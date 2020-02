DIE KREATUR unterschreibt bei Napalm, Tourdaten

Die Österreicher haben sich die Dienste des Projekts von Dero Goi (OOMPH!) and Chris Harms (LORD OF THE LOST) gesichert. Das Debüt wird noch in diesem Jahr erscheinen, aber man kann auch im September live reinlauschen:

18.09.2020 - DE Köln / Luxor

19.09.2020 - DE Essen / Turock

25.09.2020 - DE Hannover / Musikzentrum

26.09.2020 - DE Hamburg / Grünspan

02.10.2020 - DE Berlin / Columbia Theater

03.10.2020 - DE München / Backstage Halle