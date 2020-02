DARK FORTRESS hat ein neues Video, Tourdaten

Auch bei den Schwarzheimern DARK FORTRESS zeichnet sich ein neues Album am Horizont ab. "Spectres from the Old World" wird das gute Stück heißen, am 28. Februar erscheinen und unter anderem 'The Spider In The Web' enthalten: Youtube.

Das Album wird es in diesen Formaten geben:

Ltd. CD Mediabook (outside of North America)

CD Digipak (North America)

Gatefold black 2LP

100x Gatefold transparent blue 2LP - via the CM Distro Onlineshop (SOLD OUT!)

200x Gatefold transparent petrol green 2LP - via CM Distro

200x Gatefold transparent magenta 2LP - via EMP and Nuclear Blast

Digital Album

Bestellungen können hier aufgegeben werden. Gleich nach Veröffentlichung wird DARK FORTRESS auch live bei uns zu sehen sein:

26.03.20 (DE) München - Feierwerk

27.03.20 (CH) Wetzikon - Hall Of Fame

28.03.20 (DE) Bochum - Matrix

29.03.20 (NL) Rotterdam - Baroeg