DIE KRUPPS auf Tour

Eine der mitreißendsten Live-Bands unseres Landes, zumindest meiner unmaßgeblichen Meinung nach, sind die Düsseldorfer DIE KRUPPS. Am 15. November wird das neue Album "Vision 2020 Vision" erscheinen und gleich im Anschluss wird man auf Tour gehen und mit VIRAL und MANNTRA:

21.11.2019 Kulttempel - Oberhausen (mit VIRAL)

22.11.2019 The Garage - London (mit VIRAL)

23.11.2019 Night People - Manchester (mit VIRAL)

24.11.2019 Slay - Glasgow (mit VIRAL)

26.11.2019 CCO - Lyon (mit VIRAL und MANNTRA)

28.11.2019 Kiff - Aarau (mit VIRAL und MANNTRA)

29.11.2019 Vortex - Siegen (mit VIRAL und MANNTRA)

30.11.2019 Alte Spinnerei - Glauchau (mit VIRAL und MANNTRA)

01.12.2019 Kesselhaus / Kultubrauerei - Berlin (mit VIRAL und MANNTRA)

02.12.2019 Strom - München (mit VIRAL und MANNTRA)

03.12.2019 Alter Schlachthof - Wiesbaden (mit VIRAL und MANNTRA)

04.12.2019 Logo - Hamburg (mit VIRAL und MANNTRA)

05.12.2019 Musikenshus - Göteborg (mit VIRAL und MANNTRA)

06.12.2019 Babel - Malmö (mit VIRAL und MANNTRA)

08.12.2019 Stary Klasztof - Wroclaw (mit VIRAL und MANNTRA)

10.12.2019 Futurum - Prag (mit VIRAL und MANNTRA)

11.12.2019 Arena - Wien (mit VIRAL und MANNTRA)

12.12.2019 A 38 - Budapest (mit VIRAL und MANNTRA)

14.12.2019 Casino / Bim Fest - St Niklaas

Zur Einstimmung ist hier 'Welcome To The Blackout': Youtube.

