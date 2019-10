METALMESSAGE: Klasse statt Masse!

Mit "VII - Respect The Steel", dem aktuellen Nachfolger zum 2015 veröffentlichten Sampler "VI" werden 13 Metal-Hoffnungsträger weit abseits des würdelos konstruierten Mainstreams präsentiert.

Stilistisch mit kompetentem Fokus aufgestellt, wird damit dem klassischen, urwüchsigen Schwermetall ebenso stilvoll gehuldigt wie es auch vollauf verschworenen Black Metal in all seiner finsteren Pracht zu erleben gibt.

Das betont traditionell gestaltete, passend kämpferische Cover-Artwork entstammt den fähigen Händen des serbischen Illustrators Dusan Markovic.

Selbst episch erhebender Pagan & Viking Metal ist auf "VII - Respect The Steel" vertreten. Der abermalig mit viel Liebe, Hingabe und Aufwand kompilierte, reibungslos ins Ohr gehende Liederfluss beinhaltet daneben auch martialisch-knackigen Groove Thrash sowie melodisch heftig packenden, souveränen Old School Death Metal.

Der Sampler ist seit dem 14. Oktober erhältlich.

Anbei die Trackliste:

01. ASH OF ASHES (Germany) - Down The White Waters

02. HELL’S GUARDIAN (Italy) - Blood Must Have Blood

03. INVICTUS (Germany) - Burst The Curse

04. REVEREND HOUND (Germany) - War Of The Wolves

05. DAWN AHEAD (Germany) - Sinister Thoughts

06. WOLVES DEN - Nachtmahr

07. AFTERMATH (USA) - Diethanasia

08. ONTBORG (Italy) - Within The Depths Of Oblivion

09. HOLLOWED (Germany) - Sick Society

10. MISANTHROPIA (Germany) - Mirror

11. ATRIUM NOCTIS (Germany) - Leviathan

12. HANGATYR (Germany) - Blick aus Eis

13. FORGE (Switzerland) - The Death Of A Warrior