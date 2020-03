DIE SKEPTIKER: Tourdaten veröffentlicht

Die deutsche Punk-Band DIE SKEPTIKER starten im April ihre "Zwanzig Zwanzig Tour Part I".



Folgende Termine sind bestätigt:

03.04.2020 (DE) Erfurt, Cafe Tikolor

04.04.2020 (DE) Nordhausen, Jugendclubhaus

09.04.2020 (DE) Bischofswerda, East Club

11.04.2020 (DE) Bochum, Die Trompete

12.04.2020 (DE) Köln, Sonic Ballroom

17.04.2020 (DE) Greiz, Alte Papierfabrik

18.04.2020 (DE) Güstrow, Barocktikum

24.04.2020 (DE) Chemnitz, Talschock

25.04.2020 (DE) Querbeat Festival

30.04.2020 (DE) Eberswalde, Parkclub

01.05.2020 (DE) Berlin Kreuzberg

02.05.2020 (DE) Torgau, Brückenkopf



Die Band sagt dazu: "Anbei ein paar Termine für April. Clubs und Städte, die uns sehr am Herzen liegen. Konzerte, die im November/Dezember zeitlich nicht mehr zu bewältigen waren und nun nachgeholt werden. Wir hoffen, dass ihr wieder so zahlreich erscheint, mit uns feiert, singt und tanzt, wie ihr es im November und Dezember getan habt. Es war der absolute Hammer und wir sind immer noch geflasht über eure Reaktionen. Wir wollen jetzt keinesfalls pathetisch werden, aber es bedeutet uns sehr viel, mit welchem Enthusiasmus ihr unsere "kleine" Punk Band supportet. Dadurch wurden unsere Konzerte, die wir alle selbst organisiert haben, zu einem einzigartigen Ereignis. Großen Dank dafür, wir sehen uns im April. Parallel arbeiten wir natürlich noch an anderen Projekten, und ja, es ist zu hoffen, dass wir die eine oder andere Überraschung im April schon dabei haben werden."

