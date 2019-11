DIE TOTEN HOSEN charten

AkustikPunk, geht das denn überhaupt? Offensichtlich schon und noch dazu erfolgreich, denn das Live-Akustik-Album der Düsseldorfer ist auf Platz 1 der deutschen Albumcharts eingestiegen! Das 2017 in der Düsseldorfer Tonhalle aufgenommene Album ist als CD und auf 10000 Stück limitiertes Doppel-Vinyl bereits erschienen, am 22.11. wird die Blu-ray, DVD und als limitiertes Earbook mit 152 Seiten Fotos everöffentlicht werden. Im kommenden Jahr geht es dann wieder auf Tour, wobei zahlreiche Konzerte bereits jetzt ausverkauft sind:

