WACKEN 2020: SLIPKNOT wird headlinen

Das große norddeutsche Metalspektakel, das Wacken Opem Air, hat für 2020 eine neue Attraktion aus dem Hut gezaubert: SLIPKNOT wird einen Headlinergig spielen. Tickets für das WOA vom 30.7. bis 1.8.2020 gibt es ... schon lange nicht mehr. Wer bereits eines hat oder eins ergattern kann, darf sich bislang auf diese Bands freuen: AMON AMARTH, ANNIHILATOR, AT THE GATES, BEAST IN BLACK, CEMICAN, DEATH ANGEL, DIRKSCHNEIDER, HYPOCRISY, JUDAS PRIEST, KAMPFAR, MERCYFUL FATE, NERVOSA, ORDEN OGAN, OVERKILL, SICK OF IT ALL, SLIPKNOT, SODOM, U.D.O. (mit Bundeswehr Orchester), VENOM, WHILE SHE SLEEPS.

