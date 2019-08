DIE ZUCHT: Konzert in Originalbesetzung im September

Die Punk-Band DIE ZUCHT existierte gerade einmal zwei Jahre in der ehemaligen DDR bevor sie verboten wurde und die Band DIE ART daraus hervor ging. Doch in dieser Zeit gab es genügend musikalischen Output, der lange im verborgenen schlief.



Am 12.09.2019 wird eine 3-fach Box mit dem Namen "Heldenstadt Anders" veröffentlicht. Sie beinhaltet historische Aufnahmen und ein Buch. Am gleichen Tag steigt im Leipziger UT Connewitz das Konzert in Originalbesetzung. Dort wird die Box dann auch zu kaufen sein.



Sänger Makarios sagt dazu: "In den zwei Jahren, in denen DIE ZUCHT existierte, entstanden Songs wie 'Schutt und Asche', 'Endlos' oder 'Das Heimatlied'. Songs, die teilweise noch heute im Programm von DIE ART eine Rolle spielen. Unbestrittener Hit der Band war jedoch der Song 'Zucht und Ordnung'. Dies alles und noch viel mehr gibt es nun tatsächlich live und mit jugendlicher Power. 1984 war DIE ZUCHT eine Augenweide, heute können die 4 tatsächlich die Songs spielen, an denen sie sich vor 35 Jahren die Finger verknotet haben. Ob aus diesem einen Konzert mehr erwächst, das steht in den Sternen, zumindest ein echtes DIE ZUCHT-Album sollte doch drin sein, oder?"





