TEMPERS: Neues

Das in New York ansässige Electro-Duo TEMPERS hat kürzlich einen Plattenvertrag mit Dais Records geschlossen. Aus diesem Anlass wird es ein neues Album geben. Dieses wird am 25.10.2019 erscheinen und trägt den Namen "Private Life".



Daraus haben Jasmine Golestaneh und Eddie Coope bereits die Single 'Capital Pains' veröffentlicht.



Die komplette Tracklist liest sich so:

1. Capital Pains

2. Leonard Cohen Afterworld

3. Peace Of Mind

4. Filters

5. Daydreams

6. Guidance

7. Push Pull

8. More Than You Realized

9. Sleep

10. Exit

