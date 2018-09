DIRE PERIL: Clip zum angekündigten Debütalbum

Der Comic "Barbarella" ist Thema des Liedes 'Queen Of The Galaxy', zu dem die Prog-Metal-Truppe DIRE PERIL einen Textclip bei metal-rules.com online gestellt hat. Bei dem Stück hat Brittney Slayes von UNLEASH THE ARCHERS einen Gastauftritt. 'Queen Of The Galaxy' ist vom Banddebüt "The Extraterrestrial Compendium", das für den 9. November angekündigt ist.

