DIRKSCHNEIDER tourt im Dezember mit neuer Setlist

Urgestein und Reibeisenstimme Udo Dirkschneider ist im Dezember im Rahmen der "Back To The Roots - Part II"-Tour erneut in Deutschland unterwegs, um Songs aus seiner Zeit bei ACCEPT zum Besten zu geben. Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es diesmal eine abgeänderte Setlist, auf der einige Klassiker enthalten sind, die auf der letzen Tour nicht gespielt wurden.

Folgende Termine wurden bekanntgegeben:

02.12.17 - D - Leipzig, Haus Auensee

03.12.17 - D - Oberhausen, Turbinenhalle

05.12.17 - D - Hamburg, Große Freiheit 36

06.12.17 - D - Hannover, Capitol

07.12.17 - D - Bremen, Aladin

09.12.17 - D - Osnabrück, Hyde Park

10.12.17 - D - Berlin, Huxley's Neue Welt

12.12.17 - D - Köln, Essigfabrik

15.12.17 - D - Tuttlingen, Stadthalle

16.12.17 - D - Kaufbeuren, All Karthalle

17.12.17 - D - Stuttgart. LKA Longhorn

19.12.17 - CH - Pratteln, Z7

21.12.17 - D - München, Backstage Halle

22.12.17 - D - Geiselwind, Eventhalle

23.12.17 - D - Mannheim, Maimarkt Club