HEAVY LOAD: Rückkehr auf die Bühne

Die Väter des schwedischen Heavy Metals, HEAVY LOAD haben zum 40. Bandjubiläum ihre ersten Liveshows seit 33 Jahren angekündigt. Die Band um die beiden Brüder Ragne und Styrbjörn Wahlquist wird das Keep It True Festival XXI am 28.04.2018 headlinen und einen knappen Monat später das Up The Hammers Festival in Athen am 26.05.2018. Auf dem Sweden Rock am 08.06. wird HEAVY LOAD ebenfalls als einer der Hauptacts auftreten.

Zudem beginnt am 26.01.2018 mit der Veröffentlichung von "Stronger Than Evil" die lang erwartete Reihe von Wiederveröffentlichungen der Alben der Schweden bei No Remorse Records.

Quelle: Gabriel Management Redakteur: Raphael Päbst Tags: heavy load keep it true up the hammers stronger than evil sweden rock