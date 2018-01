DIRTY SHIRT: Folk Metal auf Rumänisch

Die aus dem rumänischen Seini stammende Folk-Metal-Band DIRTY SHIRT macht mit einem Video zu dem Song 'Ciocarlia' auf ihr am 23.02.2018 erscheinendes Live Album "Dirty Shirt & Ansamblul Transilvania - FolkCore De Tour" aufmerksam. Das Live Konzert wurde am 01.04.2017 in Bukarest aufgezeichnet. Zum ersten Mal waren dabei eine rumänische Metalband und ein rumänisches Folklore-Orchester gemeinsam auf der Bühne.

DIRTY SHIRT war im Jahr 2014 Gewinner des zweiten Preises beim Wacken Metal Battle.

