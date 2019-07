DISTURBED mit Video und Live-EP

Der zweite Teil der Welttournee startet demnächst und zwischendurch gibt es ein neues offizielles Video von DISTURBED. Das Bildmaterial zum Song 'No More' gibt es bei Youtube zu sehen.

Außerdem gibt es eine neue Live-EP, welche im Mai im legendären "Ally Pally" aufgenommen wurde. Das Tracklisting der vorerst nur digital erschienenen EP "Live from Alexandra Palace - London" liest sich wie folgt:

1. A Reason To Fight

2. Inside The Fire

3. No More

4. Ten Thousand Fists

5. The Game