DIZASTRA: Neues Album im Anflug

Die Metalgruppe DIZASTRA aus Kanada kündigt für den 22. November ihr neues Album "Elder Sun" an und gibt Cover und Trackliste bekannt.



1. Vae Victus (5:24)

2. Piercing The Veil (4:04)

3. Dead Ov Night (4:55)

4. The Second Coming (7:13)

5. Mourning Wars (5:28)

6. Gnosis (4:37)

7. The Last Stand (6:01)

8. Astaroth (7:23)

9. Terminus Est (5:11)

