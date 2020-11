DIZZY MYSTICS zurück mit neuem Video

Die kanadische Psych-Prog-Kapelle DIZZY MYSTICS, die in ihrer Heimat kürzlich den Titel "Metal/Hard Music Artist of The Year" gewonnen hat, meldet sich anderthalb Jahre nach ihrem letzten Album "Wanderlost" zurück mit einem neuen Videoclip 'Centre Of The 8'. Das Stück soll auf dem nächsten Album der Band enthalten sein, über das im Moment aber noch nichts verraten wird.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: dizzy mystics centre of the 8