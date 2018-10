DOMKRAFT: Neues Album

Am 19.10.2018 erscheint das zweite Album "Flood" der schwedischen Doom-Metal-Band DOMKRAFT via Blues Funeral Recordings. Neben dem gleichnamigen Song 'Flood' wurden bereits 'The Watchers' und 'Landslide' veröffentlicht.

Die Tracklist liest sich so:

Landslide

The Watchers

Flood

They Appear To Be Alive

Sandwalker

Octopus

Dead Eyes, Red Skies

Am 03.11.2018 spielt die Band in München im Fall Of Man.