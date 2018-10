ØLTEN: Zweite Single 'Raus' zum neuen Album

Die Schweizer Metal-Band ØLTEN hat die zweite Single 'Raus' aus dem kommenden Album "Ambiance" veröffentlicht. Das Album wird am 02.11.2018 via Hummus/Membran & The Orchard veröffentlicht.



Die Band kommentiert den Song wie folgt: "The intro riff shares similar sounds with our friends from Unfold, a Swiss band we've all admired for years. This track then continues with a long central part a bit "prog": two guitar notes, four moog notes. And finally, a trax whose brakes give out on the way down."



Live ist die Band in der Schweiz zu folgenden Terminen zu erleben:



30.11.2018 (CHE) La Chaux-de-Fonds, Bikini Test w/ Abraham

14.12.2018 (CHE) Yverdon, L’Amalgamme w/H E X

21.12.2018 (CHE) Düdingen, Bad Bonn w/ H E X

22.12.2018 (CHE) Bern, Dachstock

26.12.2018 (CHE) Porrentruy, Galeria du Sauvage

