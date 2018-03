DON AIREY: Soloalbum in den Startlöchern, Tour

Ja, den Namen muss man kennen. Denn Don Airey ist seit 15 Jahren Mitglied bei DEEP PURPLE und hat davor bei OZZY OSBOURNE, RAINBOW, WHITESNAKE, JUDAS PRIEST, GARY MOORE, BRIAN MAY, JETHRO TULL und BLACK SABBATH gespielt. Am 25. Mai wird sein Soloalbum "One Of A Kind" auf Vinyl und CD erscheinen, wobei die CD noch einen zusätzlichen Tonträger mitbringt mit einigen Live-Songs. Hier ist die Trackliste:

1. Respect

2. All Out Of Line

3. One Of A Kind

4. Everytime I See Your Face

5. Victim Of Pain

6. Running Free

7. Lost Boys

8. Need You So Bad

9. Children Of The Sun

10. Remember To Call

11. Stay The Night



Bonus CD – live aufgenommen in der Fabrik, in Hamburg am 14. März, 2017.

1. Pictures of Home (ursprünglich von DEEP PURPLE)

2. Since You've Been Gone (ursprünglich von RAINBOW)

3. I Surrender (ursprünglich von RAINBOW)

4. Still Got The Blues (ursprünglich von GARY MOORE)

Live kann man den alten Rockhelden auch erleben:

09.03. Great Yarmouth – Legends of Rock (UK)

11.03. Brünn - Metro Music Bar (CZE)

12.03. Brünn - Bounty Rock Club (CZE)

14.03. Nové Mesto – Válhom beim Blue Note (CZE)

15.03. Velden – Bluesiana (AUT)

16.03. Ulm – Roxy (GER)

17.03. Weert – Bosuil (NL)

18.03. Zoetermeer – BoerderiJ (NL)

20.03. Cambridge – PRS/The Junction (UK)

21.03. Dortmund – Piano (GER)

22.03. Jena – Kulturbahnhof (GER)

23.03. Bensheim – Musiktheater Rex (GER)

24.03. Rutesheim – Uhlenspiegel (GER)