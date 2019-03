DORO: EP erschienen, neue Tourdaten

Unsere deutsche Metal Queen hat gerade ihre EP "Backstage To Heaven" über Nuclear Blast veröffentlicht, zu der sie Folgendes zu sagen hat: "Der Titelsong 'Backstage To Heaven' ist ein weiterer Fan-Favorit von unserem Doppelalbum "Forever Warriors // Forever United". Als außergewöhnlichen Gast haben wir Helge Schneider im Studio gehabt, der ein super Saxofonsolo abgeliefert hat. Das folgende 'Heartbroken' hat einen weiteren hochkarätigen Gast: Doug Aldrich (u.a. Whitesnake, Dio, Dead Daisies) steuert ein total beeindruckendes Gitarrensolo bei. Auch die B-Seite bietet etwas Exklusives: Zwei brandneue Liveaufnahmen vom ersten Teil der "Forever Warriors // Forever United"-Tour. Neben einer mitreißend-knackigen Version von 'Blood, Sweat And Rock'n'Roll' gibt es einen exklusiven Mitschnitt von 'If I Can't Have You No One Will' mit meinem Duettpartner Johan Hegg von Amon Amarth."

Doch damit nicht genug, im November wird DORO, die gerade unterwegs ist, weitere Live-Dates anhängen. Hier ist die Übersicht der noch anstehenden Auftritte und der jetzt bekannt gegebenen:

20.03. CH Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

22.03. D München - Backstage

23.03. D Nürnberg - Löwensaal

24.03. D Speyer - Halle 101 *SOLD OUT*

07.06. D Gifhorn - Unser Aller Festival

19.07. D Tuttlingen - Zeltfestival Honberg

26.07. D Laichingen - Rock dein Leben

13. - 18.10. USA Los Angeles, CA - MegaCruise

09.11. UK Camp HRH - Hard Rock Hell *SOLD OUT*

08.11. UK Motherwell (UK) Firestorm Rocks Festival

09.11. UK Great Yarmouth (UK) Hard Rock Hell

11.11. LU Luxembourg (LU) Den Atelier

12.11. CH Zürich (CH) Komplex 457

15.11. D Radolfzell (DE) Milchwerk

16.11. D Reutlingen (DE) Stadthalle

17.11. D Mannheim (DE) Maimarktclub

19.11. D Lübeck (DE) Kulturwerft Gollan

20.11. D Wilhelmshaven (DE) Pumpwerk

22.11. D Coesfeld (DE) Fabrik

23.11. D Bonn (DE) Brückenforum

24.11. NL Arnhem (NL) Luxor